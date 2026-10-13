Actualité aéronautique
Embraer livre le premier C-390 Millennium à l'armée de l'air ouzbèke
Article publié le 11 octobre 2026 par David Dagouret
L'Ouzbékistan devient le premier exploitant du C-390 Millennium en Asie centrale
Embraer a livré, le 25 septembre dernier, le premier avion de transport multimission C-390 Millennium à l’armée de l’air ouzbèke lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue sur le site d’Embraer à Gavião Peixoto, au Brésil, en présence du général de division Akhmad Jamolovich Burkhonov, commandant de l’armée de l’air, et d’Olimkhon Bakiyevich Rustamov, directeur de l’institution d’État « O‘ztextreyd » représentant la République d’Ouzbékistan. Le contrat, signé fin 2024, comprend également un programme complet de formation et d’assistance, ainsi que la fourniture de pièces de rechange.
L’Ouzbékistan devient ainsi le premier exploitant de l’avion C-390 Millennium en Asie centrale, marquant une étape importante dans les efforts du pays pour moderniser et renforcer ses capacités de mobilité aérienne.
Avec cette première livraison, l’Ouzbékistan rejoint un groupe croissant de nations exploitant le C-390 Millennium, renforçant ainsi la position de cet appareil en tant que nouvelle référence dans le domaine du transport aérien tactique de taille moyenne.
Outre l’armée de l’air brésilienne, cet avion multimission de nouvelle génération a été sélectionné par les forces aériennes du Portugal, de la Hongrie, de la République de Corée, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la République tchèque, de la République d’Ouzbékistan, de la Suède, des Émirats arabes unis, de la Slovaquie, de la Colombie et de la Lituanie. Le C-390 Millennium offre des capacités, une fiabilité, une polyvalence et des performances inégalées pour répondre aux besoins tactiques et stratégiques des forces aériennes du monde entier, avec une interopérabilité sans faille.
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