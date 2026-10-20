Actualité aéronautique
Avolon passe une commande géante de 110 Airbus dont 35 A330-900 et 75 A320neo
Article publié le 19 octobre 2026 par David Dagouret
Le loueur Avolon commande 110 Airbus (35 A330-900 et 75 A320neo). Cette transaction porte son total à 114 A330-900 et environ 650 A320neo en portefeuille.
Le bailleur international Avolon, l'un des leaders mondiaux du financement et de la location d'avions commerciaux, a formalisé une commande ferme majeure auprès d'Airbus portant sur un total de 110 appareils de nouvelle génération.
Annoncé depuis Toulouse le 9 octobre 2026, cet engagement massif comprend :
- 35 gros-porteurs Airbus A330-900 (A330neo) ;
- 75 monocouloirs de la famille Airbus A320neo.
Cette nouvelle transaction consolide considérablement la position d'Avolon en tant que bailleur de premier plan pour les programmes phares de l'avionneur européen :
- Segment A330neo : Avec l'ajout de ces 35 exemplaires, le total des commandes d'A330-900 souscrites par Avolon atteint désormais 114 appareils;
- Segment A320neo : La commande de 75 nouveaux monocouloirs porte le portefeuille cumulé du loueur à environ 650 appareils de la famille A320.
Ce réinvestissement traduit la confiance soutenue des loueurs de référence dans la valeur résiduelle, la sobriété énergétique et la forte demande des compagnies aériennes mondiales pour les gammes A320neo et A330neo.
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