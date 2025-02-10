Icelandair a transporté 466 000 passagers en septembre dernier

Article publié le 17 octobre 2026 par David Dagouret

Icelandair bat son record de remplissage en septembre avec un taux de 84,9 %. La compagnie privilégie le trafic point-à-point vers l'Islande et voit son rendement grimper de 14 %.

Le taux de remplissage d'Icelandair en septembre s'est établi à 84,9 %, soit le plus haut niveau jamais enregistré pour ce mois. La compagnie a transporté 466 000 passagers, soit 3 % de moins qu'en septembre de l'année dernière. La répartition des passagers était la suivante : 38 % voyageaient à destination de l’Islande, 19 % au départ de l’Islande, 38 % ont transité par l’Islande lors d’un voyage transatlantique et 5 % ont voyagé sur des vols domestiques en Islande.

Le nombre de passagers à destination de l'Islande a augmenté de 7 % d’une année sur l’autre, les passagers voyageant depuis l’Islande ont augmenté de 11%. Dans le même temps, le nombre de passagers en correspondance a diminué de 15 % et celui des passagers domestiques de 7 %.

La capacité, mesurée en kilomètres-sièges disponibles (ASK) a diminué de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le taux de remplissage s'est établi à 84,9 %, contre 81,7 % en septembre 2025, soit une hausse de 3,2 points de pourcentage. Le rendement a augmenté de 14 % pour atteindre 10,30 centaines de dollars. Le taux de ponctualité s'est élevé à 85,4 %.

La baisse du nombre de passagers en correspondance reflète la stratégie actuelle d'Icelandair, qui se concentre sur les liaisons à destination et en provenance de l'Islande, avec une demande particulièrement forte sur les liaisons vers l'Europe du Sud et le Groenland. La baisse du nombre de passagers au sein de l'Islande s'explique par des travaux de maintenance indispensables effectués sur l'un des avions régionaux au cours du mois.

Les heures de vol vendues dans le cadre des activités de location ont augmenté de 6 % et le fret, mesuré en tonnes-kilomètres de fret (FTK), a progressé de 14 % par rapport à l'année précédente.

Les émissions de CO₂ par tonne-kilomètre opérationnelle (OTK) ont diminué de 5 % d'une année sur l'autre. Cette amélioration s'explique par la hausse des taux de remplissage, l'utilisation accrue d'avions de nouvelle génération et la poursuite des gains d'efficacité opérationnelle.

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