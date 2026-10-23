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Air Tahiti reçoit son premier ATR 72-600 tout Affaires baptisé ĀNAPANAPA pour l'offre Air Tahiti Signature
Article publié le 24 octobre 2026 par David Dagouret
Air Tahiti accueille son premier ATR 72-600 tout classe Affaires à Faa'a. Il inaugurera l'offre Air Tahiti Signature vers Bora Bora dès le 8 décembre 2026.
Air Tahiti reçoit son premier ATR 72-600 tout Affaires baptisé ĀNAPANAPA pour l'offre Air Tahiti Signature
La compagnie aérienne régionale Air Tahiti franchit une étape inédite dans la montée en gamme de son réseau inter-îles avec l'arrivée, le lundi 19 octobre 2026, de son premier appareil entièrement aménagé en classe Affaires sur la plateforme de Tahiti-Faa'a (PPT).
Baptisé « ĀNAPANAPA », ce nouvel ATR 72-600 sur-mesure portera la nouvelle offre haut de gamme commercialisée sous la marque Air Tahiti Signature.
Parti le 13 octobre 2026 des installations d'ATR à Toulouse-Francazal, l'appareil a bouclé un parcours de convoyage de six jours à travers trois continents, nécessitant sept escales techniques (Le Caire, Mascate, Hyderabad, Subang, Lombok, Cairns et Nadi) avant de se poser à Papeete.
Le calendrier de déploiement de l'offre privilégie une montée en puissance progressive :
- Soft opening (10 novembre – 7 décembre 2026) : Phase d'expérimentation et de découverte réservée aux professionnels du secteur touristique et aux partenaires institutionnels ;
- Vols commerciaux (Dès le 8 décembre 2026) : Ouverture des opérations commerciales régulières à destination des îles de Bora Bora et Raiatea-Taha'a ;
- Expérience à bord : Cabine intégrale Premium/VIP visant une clientèle haut de gamme à la recherche de confort, de confidentialité et de prestations personnalisées sur les lignes inter-îles polynésiennes.
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