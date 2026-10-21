Actualité aéronautique
Décès confirmés de l'équipage du Mirage 2000D écrasé en Meurthe-et-Moselle
Article publié le 22 octobre 2026 par David Dagouret
Le ministère des Armées confirme le décès du lieutenant-colonel Sarkissian et du lieutenant Klysz dans le crash de leur Mirage 2000D en Meurthe-et-Moselle.
Le ministère des Armées confirme le décès du lieutenant-colonel Sarkissian et du lieutenant Klysz dans le crash de leur Mirage 2000D en Meurthe-et-Moselle.
© Armée de l'air et de l'espace
Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, et le général d’armée aérienne Jérôme Bellanger, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, ont la tristesse d’annoncer le décès de l’équipage du Mirage 2000D, recherché depuis avant-hier en Meurthe-et-Moselle (54). Ils expriment leur profonde émotion et leurs plus sincères condoléances aux familles et aux frères d’armes de l’équipage, mort en service aérien commandé.
Le lieutenant-colonel Antranig Sarkissian, navigateur officier systèmes d’armes (NOSA) et le lieutenant Quentin Klysz, pilote de chasse, réalisaient une mission d’entraînement au vol de nuit à bord d’un Mirage 2000D de l’escadron de chasse 2/3 « Champagne » de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey.
À la suite de la perte du contact radio et radar avec l’appareil, les équipes de recherche et de secours de l’armée de l’Air et de l’Espace, en coordination avec les services de secours départementaux, sont intervenues immédiatement afin de localiser l’avion et son équipage.
Les enquêtes de sécurité et judiciaire en cours détermineront les causes de l’accident.
Le lieutenant-colonel Antranig Sarkissian, âgé de 44 ans, était affecté depuis 2022 sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier et commandait le champ de tir air-sol 09.332 de Suippes. Breveté NOSA, il détenait la qualification de chef navigateur. Il totalisait 55 missions de guerre et 2 200 heures de vol. Durant sa carrière, il a été de nombreuses fois déployé en opérations extérieures (Afghanistan, Mali, Niger, Soudan, Tchad).
Le lieutenant Quentin Klysz, âgé de 27 ans, était affecté depuis le mois d’août 2025 sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochey au sein de l’escadron de chasse 3/3 « Ardennes ». Breveté pilote de chasse, il réalisait sa formation à l’escadron de chasse 2/3 « Champagne » sur Mirage 2000D dans le cadre de sa qualification de pilote de combat opérationnel. Il totalisait 450 heures de vol.
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