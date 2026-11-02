Air Transat lance Lyon - Québec et Genève - Montréal parmi cinq nouvelles liaisons à l’été 2027

Article publié le 1 novembre 2026 par David Dagouret

La compagnie annonce cinq nouvelles liaisons sans escale entre l’Europe et le Canada à l’été 2027.

Air Transat dévoile cinq nouvelles liaisons sans escale entre l’Europe et le Canada pour l’été 2027, avec notamment l’ouverture de Lyon–Québec et de Genève–Montréal. Ces deux lignes permettront de rejoindre directement le Québec depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes et le bassin franco-suisse, à raison d’un vol par semaine au départ de Lyon et de deux vols par semaine au départ de Genève. La compagnie lancera également les liaisons Barcelone–Québec, Faro–Montréal et Birmingham–Toronto.

Depuis Lyon, un nouveau vol direct vers Québec

À l’été 2027, Air Transat proposera une nouvelle liaison au départ de Lyon vers la ville de Québec, à raison d’un vol par semaine de juin à octobre 2027.

Lyon rejoindra Paris, Marseille et Nantes parmi les villes françaises reliées sans escale à Québec par Air Transat. Avec l’ajout d’une liaison depuis Barcelone, la compagnie proposera au total cinq liaisons directes entre l’Europe et Québec durant la saison été 2027.

Depuis Genève, deux vols par semaine vers Montréal

Air Transat ouvrira également une liaison directe au départ de Genève vers Montréal, à raison de deux vols par semaine de juin à octobre 2027. Cette nouvelle desserte offrira une possibilité supplémentaire de rejoindre le Québec depuis le bassin franco-suisse.

Trois autres nouvelles liaisons au départ de l’Europe

Pour compléter ces cinq nouveautés, Air Transat proposera également un vol direct par semaine au départ de Barcelone vers Québec, un vol direct par semaine au départ de Faro vers Montréal et deux vols directs par semaine au départ de Birmingham vers Toronto. Ces trois nouvelles lignes seront exploitées de juin à octobre 2027.

Ces nouveautés s’ajoutent à l’ensemble du réseau été 2027 d’Air Transat. Grâce à son partenariat avec Porter Airlines, Air Transat permet également aux voyageuses et voyageurs de se connecter facilement à son réseau au Canada.

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