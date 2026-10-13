Flexjet prend livraison du premier Embraer Praetor 600E équipé de la Smart Window OLED 4K

Article publié le 10 octobre 2026 par David Dagouret

Flexjet reçoit son premier Embraer Praetor 600E. Le jet d'affaires innove avec le Wi-Fi Starlink et une Smart Window OLED 4K incurvée de 42 pouces.

Flexjet annonce la livraison de son premier appareil Praetor 600E d’Embraer. Premier avion certifié au monde à disposer d’une Smart Window optimisée, ce jet d’affaires de catégorie super-intermédiaire propose une nouvelle expérience en cabine, ainsi que des performances, une autonomie et un confort parmi les plus avant-gardistes de sa catégorie.

Tous les Praetor 600E de Flexjet seront équipés du Wi-Fi Starlink. Leur Smart Window dispose d’un écran tactile OLED 4K de 42 pouces (environ 107 cm), qui transforme une partie de la paroi latérale en interface numérique multifonction. Incurvé pour épouser la forme de la cabine, l’écran peut faire office de fenêtre virtuelle et afficher, en temps réel et en haute définition, trois vues différentes de l’extérieur.

La banquette et les deux sièges adjacents sont disposés face à la Smart Window, formant un espace propice aux réunions et aux appels vidéo. Intégré à la paroi, l’écran préserve l’espace disponible et évite d’installer un meuble ou un support de télévision dans la cabine.

Pour regarder un film ou jouer, les passagers peuvent incliner les sièges, tamiser l’éclairage et se réunir devant l’écran, bénéficiant d’un système audio comparable à un studio professionnel. Lors des vols de nuit, les passagers peuvent s’endormir sur des sièges transformables en lits, devant une vue panoramique diffusée en temps réel, du ciel étoilé.

Flexjet est le client de lancement du super-intermédiaire Praetor 600E, et du jet intermédiaire Praetor 500E. Les copropriétaires auront accès à ces nouveaux appareils en exclusivité. Après la livraison de ce premier Praetor 600E, Embraer et Flexjet prévoient les livraisons du Praetor 500E plus tard dans l’année. Flexjet réceptionne déjà des Phenom 300E, des jets légers. Ces livraisons font partie de l’accord de 7 milliards de dollars annoncé par Flexjet et Embraer en février 2025, qui comprend une commande ferme de 182 avions, des options sur 30 appareils supplémentaires et une offre élargie de services et d’assistance.

Outre la Smart Window propre au Praetor 600E, les Praetor 600E et 500E bénéficient d’une série d’évolutions destinées à améliorer le confort à bord. Leurs sièges ergonomiques disposent de commandes électriques et se convertissent en lits à plat. Les haut-parleurs Omni-Fi primés et le système audio NICE4K diffusent un son riche, aux basses profondes. Les passagers peuvent régler l’éclairage, la température et la musique à l’aide du système de gestion de cabine et par commande vocale.

Sur les deux modèles, la hauteur sous plafond a été augmentée au-dessus de chaque siège, ce qui agrandit l’espace supérieur de la cabine. Un écran tactile intégré à un panneau situé en hauteur permet de régler la ventilation et l’éclairage et indique en temps réel la durée de vol restante.

Flexjet a été client de lancement de plusieurs modèles Embraer : le Legacy Executive en 2003, le Phenom 300 en 2010, le Legacy 450 en 2016, les Praetor 500 et Praetor 600 en 2019, puis les Praetor 500E et Praetor 600E en 2026. D’autres étapes ont marqué ce partenariat, notamment la livraison du 100e Phenom 300 en 2012 et celle du 1 000e jet d’affaires Embraer, un Legacy 500, en 2016. Ces appareils voient leur catégorie évoluer. Le Phenom 300 est resté le jet d’affaires léger le plus livré au monde pendant quatorze années consécutives. Les Legacy 450 et Legacy 500 ont été les premiers avions de la flotte Flexjet équipés de commandes de vol électriques, associant les performances de plus grands appareils aux coûts d’exploitation d’un jet de catégorie intermédiaire.

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