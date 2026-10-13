ASL Airlines France s'associe au duo musical Djam & TiMoh pour promouvoir les échanges culturels avec l'Algérie

Article publié le 10 octobre 2026 par David Dagouret

ASL Airlines France devient la compagnie officielle des artistes algériens Djam & TiMoh. La compagnie renforce son ancrage sur ses liaisons entre la France et l'Algérie.

La compagnie aérienne française ASL Airlines France a officialisé la signature d'un partenariat culturel avec Djam & TiMoh, deux frères musiciens originaires d'Alger. Dans le cadre de cet accord, ASL Airlines France devient le transporteur aérien de référence du duo pour l'ensemble de leurs déplacements entre la France et l'Algérie.

Ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à valoriser les ponts culturels et économiques entre les deux rives de la Méditerranée, tout en facilitant les flux de passagers issus de la diaspora, du tourisme et des affaires.

Présente de façon continue sur ce marché depuis 2017, la compagnie confirme son positionnement comme l'un des principaux acteurs aériens entre les deux pays :

Réseau : ASL Airlines France figure parmi les compagnies desservant le plus grand nombre d'aéroports algériens au départ de la France ;

Fréquences : Plus de 50 vols hebdomadaires sont actuellement opérés entre la France et l'Algérie ;

Distribution : En partenariat avec Soleil Voyages et les agences locales, la compagnie dispose du plus dense réseau de points de vente physiques en Algérie pour un transporteur français.

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