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BermudAir devient le premier exploitant de l'Embraer E190F E-Freighter sur le continent américain
Article publié le 10 octobre 2026 par David Dagouret
BermudAir intègre un Embraer E190F loué auprès de Regional One. La compagnie devient le deuxième exploitant mondial du cargo et le premier aux Amériques.
BermudAir devient le premier exploitant de l'Embraer E190F E-Freighter sur le continent américain
© Embraer
La compagnie aérienne BermudAir franchit un nouveau cap dans son développement en devenant le deuxième exploitant mondial de la famille Embraer E-Freighter, et le tout premier à déployer cet appareil cargo sur le continent américain.
L'avion, un Embraer E190F (version cargo convertie du jet régional E190), est pris en location auprès du bailleur américain Regional One.
Pour Regional One, cette livraison concrétise un engagement fort auprès du constructeur brésilien :
- Le lessor a passé cinq commandes fermes pour le programme E190F depuis son lancement ;
- Deux appareils convertis ont déjà été livrés et sont actuellement en exploitation commerciale.
Jusqu'alors spécialisée dans le transport de passagers avec une flotte composée de deux E175 et deux E190 desservant dix destinations entre les Caraïbes, les États-Unis et le Canada, BermudAir s'ouvre désormais au marché du fret aérien régional. L'introduction de l'E190F permet à la compagnie d'optimiser la polyvalence de la plateforme E-Jets tout en répondant à la demande de transport de marchandises dans sa zone géographique.
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