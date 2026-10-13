Fusion Korean Air – Asiana Airlines : Migration des réservations et bascule des numéros de vol dès novembre

Article publié le 10 octobre 2026 par David Dagouret

Korean Air lance la migration des vols Asiana Airlines (OZ vers KE) du 2 novembre au 3 décembre en vue de la fusion officielle prévue le 17 décembre.

Korean Air va entamer la transition des réservations et des numéros de vol d’Asiana Airlines, franchissant ainsi une nouvelle étape opérationnelle majeure avant le lancement officiel de la compagnie aérienne intégrée le 17 décembre prochain.

Du 2 novembre au 3 décembre, la compagnie procédera de manière progressive au transfert des réservations afin de convertir les numéros de vol d’Asiana Airlines (OZ) en numéros de vol Korean Air (KE). Cette procédure concernera les passagers disposant déjà d’une réservation et d’un billet Asiana Airlines pour un départ prévu à compter du 17 décembre.

Ce transfert anticipé vise à garantir une expérience de voyage fluide et à assurer la continuité du service lors du passage des vols Asiana Airlines sous les opérations de Korean Air. Afin de préserver la stabilité des systèmes et de faciliter la transition pour les passagers, la migration des réservations sera effectuée par étapes.

Avant leur départ, Korean Air informera les passagers concernés par SMS, messagerie mobile et e-mail et leur communiquera les informations actualisées relatives à leur réservation et à leur billet. La compagnie mettra également à leur disposition une foire aux questions (FAQ) sur son site Internet et son application mobile, détaillant les principaux changements liés à l’intégration.

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