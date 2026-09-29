JMB Aircraft livre son premier ULM VL3 certifié au Royaume-Uni

Article publié le 30 septembre 2026 par David Dagouret

JMB Aircraft franchit une étape avec l'atterrissage du premier VL3 (SN 652) au Royaume-Uni. Équipé du Rotax 916iS, l'appareil est basé à Popham.

Le constructeur tchèque JMB Aircraft marque une avancée importante dans son déploiement européen avec l'arrivée officielle du tout premier VL3 sur le territoire britannique.

Portant le numéro de série 652 et l'immatriculation G-JMBV, l'appareil a atterri sur l'aérodrome de Popham, situé à proximité de Londres. Cet événement concrétise un processus de certification de deux ans mené en étroite collaboration avec la BMAA (British Microlight Aircraft Association).

Cet exemplaire est configuré selon les standards de la catégorie ULM 600 kg :

Motorisation : Moteur à injection turbocompressé Rotax 916iS ;

Train d'atterrissage : Configuration escamotable ;

Masse maximale au décollage (MTOW) : 600 kg.

Grâce à cette homologation, JMB Aircraft entend entamer une tournée de présentation lors des rassemblements aéronautiques à travers le Royaume-Uni afin de développer son réseau de propriétaires et de clients sur le marché britannique.