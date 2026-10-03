AnimaWings se place en redressement judiciaire et suspend ses vols jusqu'au 24 octobre 2026

Article publié le 3 octobre 2026 par David Dagouret

La compagnie roumaine AnimaWings engage une procédure de redressement judiciaire. Ses vols sont suspendus du 2 au 24 octobre avant une reprise programmée cet hiver.

La compagnie aérienne roumaine AnimaWings a annoncé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Présentée comme une mesure de protection pour garantir la continuité de l'entreprise, cette démarche vise à stabiliser sa situation financière et à restructurer ses activités de manière durable.

Selon le transporteur, cette décision fait suite à d'importants problèmes techniques récurrents sur sa flotte, ayant entraîné des répercussions opérationnelles et financières en chaîne. Ces difficultés ont été accentuées par la hausse générale des coûts d'exploitation et la dégradation de la conjoncture économique.

Dans le cadre de cette réorganisation, AnimaWings a pris la décision de suspendre temporairement l'ensemble de ses opérations aériennes du 2 au 24 octobre 2026.

Cette période d'interruption doit permettre à la direction de réajuster ses programmes de vols et de finaliser son plan de restructuration. La compagnie prévoit une reprise de ses activités à compter du 25 octobre 2026, marquant le lancement de la saison aéronautique hivernale, avec des horaires de vol actualisés qui seront dévoilés dans les prochains jours.

AnimaWings précise que la procédure n'entraîne pas la fermeture définitive de la société. Le traitement des annulations de vols pour la période du 2 au 24 octobre est en cours :

Des notifications d'annulation par courrier électronique sont envoyées progressivement aux clients concernés ;

Les remboursements des billets annulés seront exécutés dès la validation du traitement informatique des dossiers.

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