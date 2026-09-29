Actualité aéronautique
Vol flydubai FZ1073 : le pilote blessé lors d'une violente agression par son copilote
Article publié le 30 septembre 2026 par David Dagouret
Le Boeing 737 MAX 8 assurant le vol FZ1073 de flydubai entre Dubaï et Tel-Aviv a été dérouté vers l'Arabie saoudite après une violente altercation dans le cockpit. Le commandant de bord a été blessé et l'appareil a subi une importante perte d'altitude.
Un événement particulièrement grave s'est produit ce mercredi 30 septembre 2026 à bord du vol FZ1073 de flydubai, reliant l'aéroport international de Dubaï (DXB) à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv (TLV).
L'appareil, un Boeing 737 MAX 8, transportait plus de 170 passagers lorsqu'une altercation a éclaté dans le poste de pilotage. Selon les premiers éléments rapportés par plusieurs sources, le copilote aurait agressé et poignardé le commandant de bord. Cette version est notamment avancée par des responsables israéliens et des témoignages de passagers, tandis que flydubai confirme pour sa part qu'une altercation s'est produite dans le cockpit.
Au cours de l'incident, le Boeing 737 MAX a subi une descente particulièrement rapide. Les données de suivi du vol montrent que l'appareil est passé d'environ 34 000 pieds à moins de 17 000 pieds en moins d'une minute, soit une perte d'altitude de plus de 5 000 mètres.
L'équipage a successivement utilisé les codes transpondeur 7700, correspondant à une urgence générale, puis 7500, correspondant à une intervention illicite à bord. Cette dernière information a entraîné une importante réaction des autorités israéliennes, qui ont notamment fait décoller des avions de chasse afin d'identifier la situation.
Selon les témoignages recueillis après l'atterrissage, des passagers ainsi que d'autres membres d'équipage seraient intervenus pour maîtriser le copilote. Des pilotes voyageant comme passagers auraient ensuite contribué à la reprise du contrôle de l'appareil.
Face à la situation, le Boeing 737 MAX a été dérouté vers Tabuk, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. L'appareil s'est posé en sécurité à l'aéroport Prince Sultan bin Abdulaziz.
Le commandant de bord, blessé au cours de l'altercation, a été pris en charge après l'atterrissage. Le copilote a quant à lui été interpellé par les autorités saoudiennes. Les passagers ont pu quitter l'appareil et un avion de remplacement devait assurer leur acheminement vers Israël.
Des images diffusées après l'atterrissage semblent également montrer des dommages au niveau de l'empennage de l'appareil, notamment sur la gouverne de direction. L'origine de ces dommages devra toutefois être déterminée par l'enquête.
Si plusieurs responsables israéliens évoquent désormais une tentative de prise de contrôle de l'avion et une volonté présumée de provoquer son crash, le mobile de l'agression n'est pas établi à ce stade. Les autorités poursuivent leurs investigations et flydubai a appelé à ne pas tirer de conclusions prématurées.
L'enquête devra notamment permettre de déterminer précisément le déroulement de l'altercation, les circonstances de la perte de contrôle temporaire de l'appareil et les raisons ayant conduit à l'agression du commandant de bord.
Malgré la gravité de l'événement, le Boeing 737 MAX a finalement pu être posé en sécurité à Tabuk et aucun passager n'a été signalé comme gravement blessé dans les premières informations disponibles.
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