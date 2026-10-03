KLM Royal Dutch Airlines prend livraison de son premier Airbus A350-900

Article publié le 3 octobre 2026 par David Dagouret

KLM reçoit son premier Airbus A350-900 aménagé pour 331 passagers. Le gros-porteur sera déployé vers Toronto au départ d'Amsterdam-Schiphol.

La compagnie aérienne nationale néerlandaise KLM, membre du groupe Air France-KLM, a pris livraison de son premier A350-900. Cette étape importante marque l’introduction de la dernière génération d’avions gros-porteurs destinés aux liaisons long-courriers, dans le cadre du renouvellement continu de la flotte de la compagnie. KLM exploite actuellement une flotte Airbus composée de dix appareils de la famille A330 et de dix-sept A321neo. L’A350 sera mis en service sur des liaisons long-courriers au départ de sa base d’Amsterdam-Schiphol vers des destinations telles que Toronto, renforçant ainsi le réseau mondial de la compagnie.

L’A350 récemment livré à KLM peut accueillir 331 passagers dans une configuration à trois classes, comprenant 34 suites en classe affaires avec accès direct au couloir, 26 sièges Premium Comfort et 271 sièges en classe économique..

Fin août 2026, la famille A350 avait enregistré plus de 1 620 commandes auprès de 69 clients à travers le monde.

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