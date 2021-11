Finnair se lance dans l’intermodalité

Article publié le 11 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie finlandaise complétera ses liaisons aériennes vers Turku et Tampere par des correspondances en bus à partir de l'été 2022.

Finnair va reprendre ses vols vers 2 de ses destinations domestiques, Turku et Tampere. Les liaisons aériennes étaient suspendues depuis le printemps 2020 en raison de la pandémie. La compagnie complétera ses opérations par un nouveau type de correspondance en bus afin de réduire son empreinte CO2. Ces vols sont parmi les plus courts du réseau de Finnair et bien qu'ils soient exploités par des ATR à faible consommation d'énergie, leur charge d'émissions par passager est nettement plus élevée que sur d'autres vols.

La durée prévue des vols à destination de Turku et Tampere est de 35 minutes, mais la durée réelle du vol est encore plus courte : environ 25 minutes. Des vols aussi courts ne sont généralement effectués que dans les régions où le terrain est difficile et où les vols traversent des zones maritimes ou montagneuses par exemple. L'intermodalité est une tendance croissante et un débat plus large a déjà lieu en Europe sur la manière de limiter le nombre de vols court-courriers.

Selon une étude basée sur les données clients de Finnair, la majorité des voyageurs au départ de Turku ou de Tampere ont déjà utilisé une connexion non-aérienne pour arriver à l'aéroport d'Helsinki en 2019, lorsque les vols étaient assurés avec plusieurs fréquences quotidiennes. Une connexion en bus fluide offre la possibilité aux voyageurs qui choisiraient l’alternative de la voiture pour se rendre à l'aéroport d'Helsinki, de réduire leurs émissions de CO2.

Les billets pour les vols de/vers Turku et de Tampere peuvent être réservés sur finnair.com. Les billets pour les correspondances en bus seront mis en vente au printemps 2022 et ne seront vendus qu'avec les vols de correspondance. Les arrêts de bus sont situés aux aéroports et aux centres-villes de Tampere et de Turku. Finnair entame des discussions avec des opérateurs de bus.

Sur le même sujet