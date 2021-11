flypop s'associe à Hi Fly

Article publié le 21 novembre 2021 par David Dagouret

Avec cet accord, flypop se lance temporairement dans le vol cargo.

flypop a annoncé la signature d'un accord avec Hi Fly pour l'exploitation d'un Airbus A330-300. Ainsi, la compagnie aérienne a commencé ses opérations de fret avec la location de cet appareil.

flypop est une nouvelle compagnie aérienne britannique à bas prix qui souhaitait proposer des vols sans escale entre le Royaume-Uni et l'Asie mais à cause de la pandémie du coronavirus, la compagnie aérienne a revu ses ambitions. Elle se lance donc temporairement dans le vol cargo et reviendra aux vols commerciaux dès que la situation le permettra.

Navdip Singh Judge, PDG de flypop, a déclaré : "Il s'agit d'une autre étape importante dans le voyage flypop car nous avons inauguré le premier de nos quatre avions. Nous espérons que nos liaisons de fret répondront à la demande mondiale de fret et contribueront à atténuer les pénuries de fret pour les vacances de Noël et au-delà."

Paulo Mirpuri, PDG de Hi Fly a déclaré : "Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe flypop à court terme pour le fret et à long terme pour transporter des passagers de la diaspora indienne et sud-asiatique dans les villes de l'Inde. Aider flypop dans son parcours est très excitant pour moi et aussi pour mon équipe."

