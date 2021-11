L'Espagne commande trois Airbus A330 MRTT

Article publié le 17 novembre 2021 par David Dagouret

Les appareils seront explotés par la 45e escadre de l'armée de l'air espagnole.

Le Ministère espagnole de la défense a annoncé la signature d'une commande pour l'acquisition de trois Airbus A330 MRTT. Aux termes de l'accord, la remise du premier avion en configuration transport est prévue dans les prochains jours, suivie de sa conversion en MRTT en 2024. La remise du premier avion entièrement converti est prévue en 2023 et le dernier en 2025.



Le contrat couvre également le support des pièces de rechange, les équipements de support au sol, la formation et le support de service jusqu'à la fin du contrat.



Le premier avion, acquis auprès d'Iberia, sera converti en ravitaillement militaire au siège espagnol d'Airbus à Getafe, en Espagne. Il sera équipé d'un système de ravitaillement et d'un kit spécifique d'évacuation médicale (MEDEVAC).



La flotte d'A330 MRTT sera exploitée par la 45e escadre de l'armée de l'air espagnole, basée sur la base aérienne de Torrejón (Madrid).

