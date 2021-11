Ryanair lance plusieurs applications numériques

Article publié le 2 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost lance trois applications pour améliorer son service client.

Ryanair a lancé le 28 octobre dernier, une série d'améliorations numériques afin d'améliorer son service client et de fournir un accès facile et rapide à toutes les informations sur les vols.

Ryanair apporte désormais des améliorations radicales à son service client. Ces initiatives sont le résultat direct des commentaires de la première réunion du comité clients de Ryanair en septembre. Ryanair continue d’améliorer son service client avec l’objectif de croitre à 225 millions de passagers par an d'ici 2026.

Appli "Jour de Voyage"

Vidéos & webcasts en direct du centre des opérations de Ryanair lors de perturbations majeures.

Mises à jour en direct des heures de départ et/ou des itinéraires pendant les perturbations.

Mises à jour en direct sur l'aéroport, le terminal, la porte et le vol via l'application.

Accès facile aux cartes d'embarquement, certificats et autres documents de voyage.

Hub digital en Libre-Service

Libre-service en ligne sans contacter l'équipe du service client.

Chat amélioré, FAQ et nouvelles vidéos d'auto-assistance.

Suivi du statut des réclamations clients et historique des interactions avec le service client.

Portefeuille myRyanair

Accès rapide pour réserver des vols en utilisant le solde du portefeuille.

Mises à jour en temps réel du statut des remboursements, avec accès en un clic.

Compte myRyanair optimisé pour stocker tous les documents de voyage en un seul endroit.

Ryanair a également précisé que les emboursements seront effectués dans les 5 jours ouvrables via le mode de paiement d'origine. Ainsi la confirmation et l'accès aux remboursements seront disponible sur myRyanair dans les 24 heures après la demande.

La compagnie low-cost lancera un comité clients dédié de 6 personnes qui se réunira deux fois par an. Un retour d'information approfondi sera effectué pour stimuler continuellement les améliorations clients. Des recommandations seront menées par les clients.

Dara Brady, Directeur Marketing de Ryanair, a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer ces améliorations client innovantes qui amélioreront l'expérience de voyage de nos passagers. Grâce aux commentaires du Comité Clients, ces améliorations permettent à nos passagers de facilement effectuer des modifications des dates de vol ou des noms des passagers, de mettre à jour leurs coordonnées ou d'ajouter de bagages/sièges. Pour les passagers ayant besoin d'une assistance supplémentaire, ils peuvent désormais suivre leurs interactions avec Ryanair via appels / e-mails / chat / WhatsApp et recevoir en ligne des mises à jour de statut. Ryanair améliore son service client en plus d’avoir les tarifs les plus bas et la meilleure ponctualité. Désormais, notre nouvel assistant Jour de Voyage (au sein de l'application Ryanair) rendra les voyages plus faciles et sans tracas grâce aux mises à jour en direct des heures de départ, des terminaux ou des informations sur les portes d'embarquement. Dans le quelques cas où nous subissons des perturbations, les passagers recevront des mises à jour régulières, y compris des vidéos en direct et des diffusions Web depuis notre centre d'opérations, garantissant qu'ils soient tenus au courant autant que possible de ce qui se passe et de la manière dont ces perturbations seront résolues. Dans les rares cas d'annulation, les clients demandant un remboursement recevront désormais une confirmation à laquelle ils auront accès dans les 24 heures, et ils seront remboursés dans les 5 jours ouvrables via le mode de paiement d'origine. Notre 1ère réunion du Comité Clients en septembre a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de ces services et nous sommes impatients de recevoir d'autres commentaires du Comité lors de notre 2ème réunion début 2022, qui nous aidera à développer davantage d’axes d'amélioration de l'expérience clients. Dans le même temps, nous continuons de réduire les tarifs aériens post Covid avec l’objectif de transporter 225 millions de passagers par an d’ici 2026."





