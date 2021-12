Air France-KLM commande 100 appareils de la famille A320neo destinés à KLM et Transavia

Article publié le 18 décembre 2021 par David Dagouret

Le groupe a également signé pour une option de 60 appareils supplémentaires, et signe une Lettre d’Intention pour l’acquisition de 4 Airbus A350F Cargo pour Air France.

Le 16 décembre 2021, le Conseil d’Administration d’Air France-KLM a pris la décision de commander des appareils Airbus pour KLM et Transavia alors que ces deux compagnies exploitent des appareils Boeing. Ainsi, le groupe franco-néerlandais a signé une commande ferme de 100 appareils de la famille Airbus A320neo – assortie de droits d’acquisition pour 60 appareils supplémentaires, pour renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas, et pour renouveler et faire croître la flotte de Transavia France.

Cette commande porte sur des Airbus A320neo et Airbus A321neo. Les premières livraisons sont attendues au cours du second semestre de l’année 2023.

Ces appareils assureront des liaisons moyen-courrier en Europe, notamment au départ d’Amsterdam-Schiphol, hub de KLM et base principale de Transavia Pays-Bas, et de Paris-Orly, base principale de Transavia France.

Le groupe Air France-KLM a également annoncé la signature d’une Lettre d’Intention (LOI) portant sur l’acquisition de 4 Airbus A350F Cargo – assortie de droits d’acquisition pour 4 appareils supplémentaires, pour faire croître la capacité cargo d’Air France.

Air France-KLM serait l’un des opérateurs de lancement de l’A350F Cargo.

Benjamin Smith, CEO du groupe Air France-KLM a déclaré : "Ces commandes évolutives positionneront les compagnies du Groupe sur la voie d’une amélioration de leur performance, tout en accélérant notre trajectoire de décarbonation. C’est une étape majeure pour KLM, pour Transavia et pour Air France, qui exploiteront les meilleurs appareils disponibles pour répondre à leurs besoins. Les performances remarquables de la famille Airbus A320neo et de l’A350 Cargo, qui sont plus silencieux, plus économes en carburant et dont les coûts au siège sont réduits, en font le meilleur choix pour la croissance à long terme de notre flotte. Ils joueront un rôle clé dans l’atteinte de nos objectifs ambitieux, dont celui d’atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici à 2050."

