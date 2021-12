Ryanair proposera 6000 sièges supplémentaires pour le tournoi des six nations

Article publié le 15 décembre 2021 par David Dagouret

Les sièges supplémentaires seront proposés pour le tournoi de Rugby entre le 4 février et le 20 mars 2022.

Ryanair a annoncé le 14 décembre 2021 qu'elle allait proposer 6 000 sièges supplémentaires pour les supporters du tournoi des Six Nations qui se tiendra en 2022. En raison d'une demande importante de voyages vers l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, la France et l'Italie tout au long de ce tournoi de Rugby, Ryanair a donc augmenté le nombre de sièges disponibles entre le 4 février et le 20 mars 2022.



Les vols seront les suivants :



Irlande - Pays de Galles, samedi 5 février

4 février Cardiff - Dublin 08:30, 14:30, 21:25

5 février Dublin - Cardiff 20:00

6 février Dublin - Cardiff 11:25, 13:50



France - Irlande, samedi 12 février

11 février Dublin - Paris Beauvais 12:00

12 février Dublin - Paris Beauvais 07:10

13 février Paris Beauvais - Dublin 16:00



Italie - Angleterre, dimanche 13 février

11 février Londres Stansted - Ciampino 08:55

11 février Manchester - Ciampino 12:45

12 février Londres Stansted - Fiumicino 16:35

13 février Londres Stansted - Ciampino 06:35

14 février Ciampino -Londres Stansted 11:15

14 février Fiumicino -Londres Stansted 15:10



Écosse - France, samedi 26 février

25 février Paris Beauvais -Edimbourg 10:05

27 février Edimbourg - Paris Beauvais 18:40



Italie - Écosse, samedi 12 mars

11 mars Edimbourg - Ciampino 09:20, 16:55

13 mars Ciampino - Edimbourg 11:50

13 mars Fiumicino - Edimbourg 16:55



Irlande - Écosse, samedi 19 mars

18 mars Edimbourg -Dublin 13:30, 22:35

18 mars Glasgow - Dublin 22:00, 23:00

19 mars Edimbourg -Dublin 10:30

19 mars Glasgow - Dublin 07:25

19 mars Dublin -Edimbourg 22:15

19 mars Dublin - Glasgow 22:05

20 mars Dublin - Edimbourg 13:40, 14:35

20 mars Dublin - Glasgow 17:35, 22:00



Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, a déclaré : "Après une année de jeu à huis clos, il est formidable de voir que les Six Nations seront de retour ce mois de février et nous sommes ravis d'annoncer plus de 6 000 sièges supplémentaires pour les fans de rugby qui veulent assister à l'événement. Le tournoi de cette année s'annonce comme l'un des plus importants jamais organisés, et des milliers de fans ont déjà réservé leurs places auprès de Ryanair pour soutenir leur nation. Pour répondre à la demande croissante, nous avons programmé des vols supplémentaires pour tous les matchs afin de permettre aux fans de voyager pour encourager leur pays tout en bénéficiant des tarifs les plus bas. Les places se vendent rapidement, nous invitons donc les supporters à se connecter sur le site Ryanair.com et à réserver leur voyage dès aujourd'hui."





