Transavia lance 2 nouvelles routes vers la Grèce

Article publié le 17 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie française lancera la ligne Paris-Céphalonie et Montpellier-Mykonos.

Transavia a annoncé l'ouverture de ses lignes Paris Orly-Céphalonie et Montpellier-Mykonos pour son programme été. La filiale low-cost du groupe Air France proposera jusqu’à 26 routes (dont 3 nouvelles) vers la Grèce l’été prochain.

Le premier vol entre Paris-Orly et Céphalonie aura lieu le 23 avril 2022. Cette liaison sera opéré jusqu'à deux vols par semaine le mercredi et samedi. Concernant la liaison entre Montpellier et Mykonos, elle sera opéré quant à elle; une fois par semaine, le mercredi, dès le 1er juin 2022.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux de proposer ces deux nouvelles routes à notre clientèle. Ces ouvertures de lignes s’inscrivent dans notre stratégie de développement. Très plébiscitée l’été dernier par nos clients, la Grèce est un marché clé pour notre compagnie. Nous ambitionnons de confirmer notre place de leader entre la France et la Grèce l’été prochain."





