Atlas Air commande quatre Boeing 777F

Article publié le 7 janvier 2022 par David Dagouret

Le transporteur cargo exploitera une flotte de 18 Boeing 777F.

Atlas Air a annoncé avoir signé une commande auprès de Boeing pour la commande de quatre Boeing 777 cargo. Cette commande a été annoncé le 06 janvier mais a été enregistré en décembre dernier. Atlas Air possède actuellement 14 Boeing 777F et en exploitera donc 18 avec cette nouvelle commande. Atlas Air exploite également une flotte de 49 Boeing 747 cargo. Le transporteur de fret et de passagers exploite également une flotte de Boeing 767 et 737.

