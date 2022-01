Ryanair lance une nouvelle ligne entre Nîmes et Dublin

Article publié le 26 janvier 2022 par David Dagouret

Cette nouvelle ligne sera disponible dès la fin mars 2022.

Ryanair a annoncé le 20 janvier le lancement d'une nouvelle ligne pour son programme 2022. Cette nouvelle liaison entre Nîmes et Dublin sera opérée deux fois par semaine dès la fin du mois de mars.

Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair a déclaré : "Nous sommes heureux d'ajouter cette nouvelle ligne à Dublin dans le cadre de notre programme français S22, offrant ainsi à nos clients une autre destination européenne incroyable pour planifier leurs vacances d'été tant attendues. Après avoir ajouté plus de 560 nouvelles lignes et ouvert 16 bases au cours des 12 derniers mois, Ryanair se tourne maintenant vers le programme S22 et l'ajout de 65 nouveaux B737-8200 "Gamechanger" à sa flotte, qui offrent 4 % de sièges en plus, 16 % de carburant en moins et une réduction de 40 % des émissions sonores, faisant du programme S22 de Ryanair le plus écologique à ce jour. Pour fêter cela, nous avons lancé une vente de sièges avec des tarifs à partir de 29,99 € seulement pour des voyages jusqu'à fin juin 2022, qui doivent être réservés avant le dimanche 23 janvier à minuit. Les tarifs aériens étant susceptibles d'augmenter en S22 en raison d'une capacité réduite, nous encourageons tous les clients à réserver au plus tôt et à profiter de ces tarifs réduits sur Ryanair.com."

Franck Proust, président de Nîmes Métropole a déclaré : "La nouvelle ligne Nîmes-Dublin signe le renouveau de l’aéroport ! Avec notre délégataire Edeis, Nîmes Métropole est en train d’inverser la tendance et de redonner une dynamique économique et touristique à cette infrastructure majeure de notre territoire."

Grégory Merelo, Directeur Edeis Aeroport de Nîmes a déclaré : "Ce travail d’équipe permet à l’aéroport d’entamer la diversification de son réseau pour se connecter à de nouveaux marchés touristiques et ancrer le positionnement de l’aéroport nîmois comme porte d’entrée de la Grande Provence."





