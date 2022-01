Tarmac Aerosave s'associe à Airbus pour la création d'un centre de gestion du cycle de vie des avions en Chine.

Article publié le 26 janvier 2022 par David Dagouret

Ce futur centre sera basé à Chengdu en Chine.

Tarmac Aerosave a annoncé s'être associé avec Airbus et la ville chinoise de Chengdu avec la signature d'un protocole d'accord signé le 18 janvier 2022 pour le développement d'un futur centre de gestion du cycle de vie des avions en Chine.

Ce protocole d'accord devrait aboutir à la création d'une société à laquelle TARMAC Aerosave apportera ses quatre expertises - stockage, maintenance, transition et recyclage d'avions - ses certifications EASA et FAA et la formation des équipes locales, dans le respect de ses exigences environnementales, avec ses procédés éco-responsables qui font sa renommée mondiale.

D'ici fin 2023, les installations sur l'aéroport international de Chengdu-Shuangliu (CTU) couvriront une surface de 80 hectares.

Alexandre Brun, président de TARMAC Aerosave a déclaré : "Ce projet renforce encore les liens avec notre actionnaire Airbus et s'inscrit dans la stratégie d'exporter notre modèle et nos processus durables qui ont valeur de référence mondiale. Nous sommes fiers de les apporter en Chine, en nous rapprochant de nos clients asiatiques tout en participant à l'innovation aéronautique et à sa décarbonation. Merci à la ville de Chengdu de nous offrir cette opportunité."





