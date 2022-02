Aer Lingus reprend ses vols vers San Francisco

Article publié le 27 février 2022 par David Dagouret

Depuis le 25 février la compagnie irlandaise a relancé ses vols vers San Francisco.

Aer Lingus a annoncé la reprise des vols transatlantiques de Dublin à San Francisco, depuis ce vendredi 25 février. San Francisco est également accessible depuis Paris CDG et Bordeaux Mérignac quatre fois par semaine, et quotidiennement à partir du 26 mars via Dublin.

Aer Lingus reprend progressivement ses 14 lignes directes entre l'Amérique du Nord et la France via l'Irlande, dont New York, Miami, Chicago, Boston, Los Angeles, San Francisco, Orlando, Washington, Seattle et Philadelphie.

La compagnie est le seul transporteur à proposer des vols directs entre l'Irlande et la côte ouest des États-Unis, avec des vols vers San Francisco depuis le 25 février, des vols quotidiens vers Los Angeles à partir du 12 mai, et des vols vers Seattle qui reprendront 5 fois par semaine le 26 mai. Les vols vers les États-Unis au départ de Shannon commenceront le 10 mars, avec 14 vols par semaine vers New York et Boston.

Bill Byrne, vice-président exécutif d'Aer Lingus pour les Etats-Unis, a déclaré : "Nous sommes ravis de reprendre la liaison Dublin-San Francisco et d'unir à nouveau amis, familles et entreprises, en renouant les liens entre nos communautés et nos économies. Il ne fait aucun doute que les voyages sont de retour cette année, et nous sommes en pleine préparation pour le redémarrage de nos autres lignes."





Sur le même sujet