Boeing lance le 777-8 Cargo

Article publié le 4 février 2022 par David Dagouret

Qatar Airways sera le client de lancement de ce nouvel appareil.

Boeing a lancé son nouvel avion 777-8 Cargo et renforcé ses familles d’avions de transport de fret avec la commande de 50 exemplaires passée par Qatar Airways.

Qatar Airways sera le client de lancement du 777-8 Cargo avec une commande ferme de 34 appareils assortie de 16 exemplaires supplémentaires en option. Cette transaction d’un montant total supérieur à 20 milliards de dollars au tarif catalogue actuel représente le plus gros engagement en valeur enregistré à ce jour par Boeing pour un avion-cargo. Cette commande permettra également de soutenir des centaines de fournisseurs dans 38 États américains et de préserver plus de 35 000 emplois aux États-Unis, tout en injectant dans l’économie américaine environ 2,6 milliards de dollars par an pendant la durée du contrat.

À la Maison Blanche, Gina Raimondo, Secrétaire d’État au commerce des États-Unis ; Sheikh Mishaal bin Hamad Al Thani, ambassadeur du Qatar aux États-Unis ; Brian Deese, Directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche ; et Dave Calhoun, Président-directeur général de Boeing, ont assisté à la signature officielle du contrat par Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA), et Akbar Al Baker, Directeur général du groupe Qatar Airway.

La première livraison de ce nouvel avion est prévue en 2027.

Boeing construira le 777-8 Cargo dans son usine d’Everett, dans l’État de Washington. Le Groupe a investi plus d’un milliard de dollars sur ce site pour produire le 777X, ainsi que pérenniser plusieurs milliers d’emplois locaux pendant de nombreuses décennies.

M. Akbar Al Baker, Directeur général du groupe Qatar Airways a déclaré : "Boeing affiche un palmarès de longue date dans la construction d’avions-cargo leaders sur le marché, et c’est un honneur pour Qatar Airways d’avoir l’opportunité d’être le client de lancement du 777-8 Cargo, un avion qui nous permettra non seulement d’améliorer encore notre offre de produits au bénéfice de nos clients, mais également d’atteindre les objectifs de développement durable que notre entreprise s’est fixés. C’est un grand jour pour les solides relations que Qatar Airways et Boeing bâtissent en permanence. Nous sommes certainement très exigeants et attendons que Boeing réponde à nos attentes, mais l’équipe de Boeing s’efforce sans relâche de satisfaire et de dépasser nos exigences, ce qui nous donne aujourd’hui l’occasion d’être ici pour lancer le nouvel avion-cargo le plus important de sa génération."

Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a déclaré : "Nous nous réjouissons de lancer le nouvel avion-cargo de Boeing, le 777-8 Cargo, avec Qatar Airways, l’un des plus grands transporteurs de fret au monde et notre partenaire depuis que la compagnie a démarré ses opérations voici 25 ans. Notre équipe est prête à créer un avion qui répondra aux besoins de la compagnie pendant de nombreuses décennies. Le choix de Qatar Airways en faveur de l’efficient 777-8 Cargo témoigne de notre engagement à construire des avions de transport de fret qui marient une capacité d’emport, une fiabilité et une efficacité à la pointe du marché. Nous sommes fiers que Boeing fournisse plus de 90 % de la capacité mondiale de transport de fret dédié. À l’heure où les chaînes d’approvisionnement mondiales sont sous pression et où la demande en commerce électronique est particulièrement élevée, les performances et les capacités de la flotte sont plus importantes que jamais ."





