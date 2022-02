Qatar commande des Boeing 737-10

Article publié le 4 février 2022 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'acquisition de 50 Boeing 737-10.

Boeing et Qatar Airways ont signé un protocole d'accord portant sur une commande ferme de 25 appareils 737-10 et des droits d'achat pour 25 appareils supplémentaires. La valeur totale de cet engagement pour le 737-10 s'élève à près de 7 milliards de dollars aux prix catalogue actuels. Le plus grand modèle de la famille MAX, le 737-10 peut accueillir jusqu'à 230 passagers dans une configuration à classe unique et peut voler jusqu'à 5 311 km.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Qatar Airways est très impatiente d'ajouter le 737-10 à sa flotte, cette nouvelle variante du 737 étant parfaitement adaptée à notre réseau court-courrier, ce qui nous donne l'occasion d'améliorer encore notre offre de produits pour nos passagers, de moderniser notre flotte et d'exploiter l'avion le plus efficace de sa catégorie."

Stan Deal, Président-Directeur Général de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Le plus grand membre de la famille 737, le 737-10 est un avion qui offre plus de capacité, un meilleur rendement énergétique et la meilleure économie par siège de tous les avions monocouloirs. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Qatar Airways et honorés que cette compagnie aérienne continue de faire confiance à notre équipe Boeing."





Sur le même sujet