Article publié le 2 février 2022 par David Dagouret

Dès le 07 février prochain, la compagnie aérienne relance ses vols vers le Maroc.

Suite aux annonces des autorités marocaines de rouvrir les frontières du pays, Transavia reprogramme des vols vers le Maroc à partir du 07 février. La filiale low-cost du groupe Air France propose de rejoindre 10 aéroports marocains au départ de Paris-Orly, Nantes, Lyon et Montpellier.

Au départ de ses bases de Paris-Orly, Nantes, Lyon et Montpellier, la compagnie desservira 10 aéroports marocains: Agadir, Marrakech, Essaouira, Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Nador, Oujda et Ouarzazate.

Depuis Paris-Orly :

• Agadir

• Casablanca

• Essaouira

• Fès

• Nador

• Oujda

• Marrakech

• Rabat

• Tanger

• Ouarzazate

Depuis Nantes-Atlantique :

• Agadir

• Casablanca

• Marrakech

Depuis Lyon Saint-Exupéry :

• Agadir

• Casablanca

• Marrakech

Depuis Montpellier-Méditerranée :

• Marrakech

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir de nouveau opérer des vols versle Maroc, une destination très plébiscitée par nos clients. Nos équipes sont en train de reprogrammer des vols afin de satisfaire la demande de notre clientèle. Nos passagers peuvent d’ores et déjà planifier leurs voyages pour retrouver leurs proches et partir en vacances avec famille et amis."





Sur le même sujet