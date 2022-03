Ryanair présente son programme d'été pour Bordeaux

Article publié le 10 mars 2022 par David Dagouret

11 nouvelles destinations seront proposées.

Ryanair a présenté le 2 mars dernier, son programme d'été au départ de Bordeaux, comprenant 11 nouvelles lignes vers des nouvelles destinations. La compagnie low-cost a également annoncé qu'elle allait basé un avion supplémentaire pour cet été 2022 ce qui correspond à un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars. La flotte de Ryanair basée à Bordeaux passera donc à 3 avions, soit un investissement de plus de 300 millions de dollars.

Les 11 nouvelles destinations de Bordeaux pour l’été 2022 seront :

Malte

Zadar

Trapani

Saint Jacques de Compostelle

Alghero

Barcelone

Birmingham

Brindisi

Pise

Rome Fiumicino

Madrid

Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, a déclaré : "Ryanair est ravi d'ajouter un nouvel avion à l'aéroport de Bordeaux, ce qui représente un investissement de 100 millions de dollars (300 millions de dollars au total) et nous permet de proposer le plus grand programme estival jamais réalisé à Bordeaux. Cela se traduira par une connectivité accrue et plus de 120 vols hebdomadaires sur 42 lignes, dont 11 nouvelles lignes vers Zadar, Malte, Pise, Trapani, Saint-Jacques de Compostelle, Alghero, Barcelone, Birmingham, Brindisi, Rome Fiumicino et Madrid.

Des opérations efficaces et des redevances aéroportuaires compétitives constituent la base à partir de laquelle Ryanair peut assurer une croissance du trafic à long terme et une connectivité accrue. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de l'aéroport de Bordeaux pour assurer cette croissance et améliorer les services pour ceux qui vivent, travaillent ou souhaitent visiter la région. L'introduction de 11 nouvelles lignes au départ et à destination de Bordeaux renforce notre engagement à accroître la connectivité, les options de voyage et le tourisme entrant dans la région. Ryanair offre désormais 42% de capacité en plus vers la région de Bordeaux par rapport à la période pré-pandémique.

Afin de permettre à nos clients et aux visiteurs de Bordeaux de réserver leur escapade estivale au meilleur tarif possible, nous lançons une vente de sièges avec des tarifs disponibles à partir de 19,99 € pour des voyages de mars à octobre, qui doivent être réservés avant le vendredi 4 mars. Comme ces tarifs incroyablement bas vont s'envoler rapidement, les clients doivent se connecter sur www.ryanair.com pour ne pas les manquer."

Simon Dreschel, Président du Directoire de l'Aéroport de Bordeaux a déclaré : "Nous sommes heureux d'accompagner Ryanair dans son développement au sein de l'Aéroport de Bordeaux, l'annonce d'un 3ème avion basé sur le tarmac bordelais nous permet de reconstruire le réseau de destinations. Il confirme le développement et le dynamisme économique du marché néo-aquitain. Le programme de vols d'envergure proposé par Ryanair sur la saison estivale soutient notre objectif de connectivité du territoire auprès de nombreuses nouvelles destinations. Il participe à la reprise du voyage tant d'un point de vue touristique que dans les échanges professionnels et culturels."





