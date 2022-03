Ryanair présente son programme estival de Paris-Beauvais

Article publié le 8 mars 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost proposera 13 nouvelles destinations.

Ryanair a annoncé son programme estival de l'aéroport de Paris-Beauvais, avec 61 destinations et plus de 240 vols hebdomadaires. Ce programme comprend 13 nouvelles destinations estivales vers des villes comme Madère, Santiago, Leeds et Turin. Ryanair assurera plus de 240 vols hebdomadaires pour l'été 2022 (53 de plus que l'été 2019 avant la pandémie).



Les 13 nouvelles destinations sont : Madère, Leeds, Santiago, Agadir, Malaga, Edimbourg, Gdansk, Helsinki, Liverpool, Riga, Santander, Tallinn et Turin.



Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, a déclaré : "Ryanair est ravi d'annoncer son plus grand programme parisien qui propose plus de 240 vols hebdomadaires sur 61 lignes, dont 13 nouvelles vers des destinations fantastiques comme Madère, Santiago, Leeds, Agadir ou encore Malaga. L'introduction de ces nouvelles lignes au départ de Paris-Beauvais renforce notre engagement à accroître la connectivité, les options de voyage et le tourisme de la région, puisque Ryanair offre désormais 28% de capacité en plus qu'avant la pandémie.



Nous sommes ravis de maintenir notre partenariat de longue date avec l'aéroport de Paris-Beauvais, où notre flotte s'est enrichie de deux nouveaux avions écologiques "Gamechanger", offrant 4 % de sièges supplémentaires, consommant 16 % de carburant en moins et réduisant les émissions sonores de 40 %. Cela renforce non seulement l'engagement de Ryanair envers la France, mais montre également notre engagement continu envers l'aviation durable en tant que compagnie aérienne la plus verte et la plus propre d'Europe.



Pour permettre à nos clients et aux visiteurs de Paris-Beauvais de réserver leur escapade estivale au meilleur tarif possible, nous lançons une vente de sièges à partir de 19,99 € pour des voyages de mars à octobre, qui doivent être réservés avant le jeudi 3 mars. Comme ces tarifs incroyablement bas vont s'envoler rapidement, nous invitions les clients à se connecter sur www.ryanair.com pour ne pas les manquer."



Michel Peiffer, Directeur Commercial et membre du Directoire Aéroport Paris-Beauvais a déclaré : "L’aéroport Paris-Beauvais ne peut que se réjouir de ce partenariat avec la compagnie Ryanair. Depuis 25 ans, Ryanair a participé grandement au développement du service public aéroportuaire en permettant à un plus grand nombre d’usagers d’accéder à un réseau de plus en plus vaste. Aujourd’hui ces 13 nouvelles destinations renforcent encore plus l’image de dynamisme de l’Aéroport et permettent d’entrevoir une reprise consistante de notre activité."





Sur le même sujet