Textron rachète Pipistrel

Textron Inc. qui possède déjà les filiales aéronautiques comme Cessna, Beechcraft et Bell, a annoncé le 17 mars dernier, avoir conclu un accord pour l'achat de Pipistrel, société basée en Slovénie et en Italie.

À la clôture de la transaction, Textron prévoit de créer un nouveau segment d'activité, Textron eAviation, axé sur le développement d'avions durables, qui comprendra Pipistrel.

Le fondateur et PDG de Pipistrel, Ivo Boscarol, restera actionnaire minoritaire ainsi que président émérite et consultant sur les futurs plans stratégiques des produits pendant une période de deux ans.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.