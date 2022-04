Aero 2022 : Vers un Junkers JU-52 de nouvelle génération

Article publié le 28 avril 2022 par David Dagouret

La société Junkers veut lancer un nouveau modèle de la "Tante JU".

En arpentant les allées du salon aéronautique de Friedrichshafen, nous sommes tombés sur le stand de la marque Junkers et nous avons été étonnés de voir une maquette d'un Ju-52 avec la mention "NG" (New Generation). Nous avons pris attache avec la responsable de la communication de la société et elle nous a confirmé le souhait de Junkers Flugzeugwerke AG de lancer une "Tante JU" de nouvelle génération.

Ce nouveau modèle serait basé sur la mythique "Tante JU" lancée en 1930, mais des changements notables seraient apportés. En effet, le Junker JU-52 NG serait toujours équipés de trois moteurs, mais il ne s'agirait pas de moteurs BMW, mais de trois nouveaux moteurs V12 développés par RED Aircraft. Ce nouveau modèle serait doté de nouveaux équipements électroniques, électriques et informatiques modernes développés par la société Garmin.

Concernant les performances de la Tante Ju, elle perdrait du poids par rapport à l'ancienne, sa masse maximale au décollage (MTOW) passerait à 08 tonnes au lieu de 10. Elle serait pilotée par 2 pilotes et pourrait transporter 14 passagers sur une durée de vol de 6 heures ou sur une distance d'environ 1200 kilomètres avec une vitesse de croisière de 180 km/h.

En attendant de voir voler cette nouvelle tante JU, la maquette de l'avion ainsi que son futur moteur sont visibles au stand Junkers du salon Aero Friedrichshafen, qui se termine ce samedi 30 avril.

