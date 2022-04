Finnair s'engage avec la Science Based Targets

Article publié le 7 avril 2022 par David Dagouret

La compagnie finlandaise coopère avec cet organisme pour réduire ses émissions de CO2.

Finnair a signé une lettre d'intention afin de s'engager à coopérer avec la Science Based Targets (SBTi) pour mener à bien ses objectifs de réduction des émissions de CO2 suite à l'Accord de Paris sur le climat des Nations Unies. La compagnie se fixe cet objectif dans les deux prochaines années. Cet Accord vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels de manière à lutter contre les effets du changement climatique.

Science Based Targets (SBTi) est un organisme mondial qui permet aux entreprises de fixer des objectifs de réduction des émissions, conformément aux dernières données scientifiques sur le climat. Elle vise à inciter les entreprises et les institutions financières du monde entier à réduire de moitié leurs émissions avant 2030 et à atteindre des émissions nettes nulles avant 2050. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF) et constitue l'un des engagements de la coalition We Mean Business.

Eveliina Huurre, Vice-Présidente Développement Durable de Finnair, a déclaré : "Les défis climatiques de l'aviation doivent être résolus afin que les avantages sociaux et économiques de l'aviation puissent durer. Finnair s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions : d’ici fin 2025, nous avons l'intention de réduire de moitié le niveau des émissions nettes de 2019 et d'atteindre la neutralité carbone au plus tard à la fin de 2045. L'engagement pour la réduction du CO2, développé par SBTi, suit nos objectifs concernant l'accord de Paris sur le climat. "





Sur le même sujet