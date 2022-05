Air Transat relance ses vols directs entre Nice et Montréal

Article publié le 10 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie canadienne a relancé sa ligne entre la côte d'azur et Montréal depuis le 04 mai dernier.

Air Transat a annoncé la reprise de ses vols directs entre Nice et Montréal depuis le 04 mai dernier. Cette ligne sera opérée en Airbus A321neoLR à raison de deux vols par semaine entre ces deux villes.

Cyril Cousin, Directeur d’Air Transat France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Allemagne a déclaré : "Le lien qui unit la France et le Canada est très précieux. C’est donc un réel plaisir pour nous de rétablir nos vols directs au départ de Nice, route qui fait partie intégrante de notre programme aérien depuis plus de 30 ans. Nous savons que les voyageurs, que ce soit pour des vacances ou pour retrouver leurs proches, apprécient particulièrement la facilité de se rendre à leur destination finale sans escale. Nous sommes donc ravis de pouvoir à nouveau leur offrir ce service."

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "C’est un grand plaisir, pour l’aéroport, mais aussi pour tout notre territoire, de retrouver Air Transat, partenaire fidèle de Nice Côte d’Azur, afin de le relier davantage à l’Amérique du Nord. Nous saluons également l’engagement prolongé, depuis 3 ans maintenant, d’opérer ces vols avec des avions parmi les moins émissifs, rejoignant ainsi notre engagement pour la décarbonation du transport aérien."





