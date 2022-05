Corsair reçoit son 5e A330neo

Article publié le 27 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie française devrait recevoir 4 autres A330neo supplémentaires d'ici 2024.

Corsair a pris livraison, le 19 mai dernier, de son 5e Airbus A330neo. Cet avion immatriculé F-HLUV, opèrera majoritairement dans l’océan Indien et aux Antilles. L’avion effectuera son premier vol commercial le 28 mai 2022, à destination de Fort-de-France. La cabine est dotée de 3 classes de voyage (business, premium, éco) qui accueillent 352 passagers (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 311 sièges en Economie dont 33 sièges en Eco+).



La compagnie travaille sur la deuxième phase qui devrait intégrer 4 neo supplémentaires d’ici 2024.



Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair a déclaré : "La première phase du renouvellement de la flotte de Corsair est achevée, avec la réception de ce 5ème A330neo. Pour une compagnie aérienne, la modernisation de sa flotte est l’outil clé pour améliorer sa performance environnementale. Corsair s’engage ainsi très résolument dans cette voie. Grâce à ces nouveaux avions, nous allons améliorer très significativement la qualité de l’expérience client, nous pouvons d’ores et déjà nous réjouir de retours très positifs de notre clientèle sur les nouvelles cabines."

