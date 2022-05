French bee réalise son premier vol vers Los Angeles

Article publié le 10 mai 2022 par David Dagouret

Le 30 avril dernier, la compagnie du groupe Dubreuil a inauguré la liaison vers Los Angeles.

Samedi 30 avril 2022, French bee, a opéré son premier vol (BF730) vers Los Angeles. L’Airbus A350-900 a quitté Paris-Orly (4) à 15h01 pour se poser à l’aéroport international de Los Angeles à 17h15 (heure locale).

French Bee assurera trois vols directs hebdomadaires entre l'aéroport international de Paris-Orly 4 (ORY) et l'aéroport international de Los Angeles (LAX) en Airbus A350.

Marc Rochet, président de French Bee a déclaré : "Après le succès de notre lancement vers New York et la reprise de San Francisco en novembre 2021, nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer Los Angeles, notre troisième liaison américaine depuis Paris-Orly, et de poursuivre notre expansion aux États-Unis. Nous savons que le prix est un facteur primordial pour les clients qui planifient un voyage international à la suite de la pandémie et nous proposons un confort en vol optimum avec notre flotte d’Airbus A350, les avions les plus économes en carburant et les plus modernes sur le marché long-courrier à l'heure actuelle."





