Qantas commande des 52 appareils Airbus

La compagnie australienne a commandé 12 A350, 20 A220 et 20 A321XLR.

Le groupe australien, Qantas, a confirmé qu'il allait commander 12 A350-1000, 20 A220 et 20 A321XLR. La nouvelle a été annoncée lors d'une cérémonie à Sydney en présence du PDG du groupe Qantas, Alan Joyce, et du directeur commercial d'Airbus et directeur d'Airbus International, Christian Scherer.

L'A350-1000 a été sélectionné par Qantas à la suite d'une évaluation connue sous le nom de Project Sunrise et permettra au transporteur d'opérer les vols commerciaux les plus longs au monde. Il s'agira notamment de relier Sydney et Melbourne à des destinations telles que Londres et New York sans escale pour la toute première fois.

Dans la catégorie monocouloir, les A220 et A321XLR ont été choisis dans le cadre d'une évaluation appelée Project Winton. L'A220 sera utilisé par le groupe Qantas sur des services intérieurs à travers le pays, qui peuvent s'étendre sur plus de cinq heures. L'A321XLR effectuera des vols de l'Australie vers l'Asie du Sud-Est, permettant au groupe Qantas d'ouvrir de nouvelles routes directes. Les flottes A220 et A321XLR seront toutes deux propulsées par des moteurs Pratt & Whitney GTF.

Cet accord s'ajoute à la commande existante de 109 appareils de la famille A320neo, qui comprend l'A321XLR pour la filiale low cost du groupe Qantas, Jetstar.

