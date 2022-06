Expliseat annonce la signature de 3 contrats.

Article publié le 21 juin 2022 par David Dagouret

Des TiSeats équiperont prochainement des Airbus A320, les ATR d’Air Tahiti etles eVTOL Liliums eJets.

Expliseat annonce son client de lancement pour le programme Airbus A320

Après 2 années de ralentissements dûs à la pandémie mondiale, Expliseat reprend son accélération et annonce la signature simultanée de 3 contrats. Fournisseur important de l’aviation régionale, Expliseat séduit désormais les compagnies aériennes du court et moyen courrier (famille A320 et Boeing 737) ainsi que les nouveaux acteurs de l’aviation bas-carbone.

Après 2 années de collaboration avec Airbus, Expliseat a intégré en mai 2021 le catalogue Buyer Furnished Equipment (BFE) pour le programme A320, devenant ainsi le siège le plus léger du catalogue. En équipant désormais les Boeing 737 et les Airbus A320, Expliseat franchit une étape clef dans son développement et devient une référence sur le marché du monocouloir.

Avec son siège TiSeat E2 en composite de fibre de carbone et titane, à la technologie brevetée, Expliseat réduit le poids de chaque siège de 35%, ce qui représente une économie de 3 à 6% des émissions de CO2 par passager et une réduction annuelle de 330 tonnes de C02 par avion, apportant aux compagnies aériennes une contribution substantielle à leurs objectifs de durabilité.

Amaury Barberot, PDG d’Expliseat a déclaré : "Ce témoignage d’un leader mondial de l’aviation, qui a une connaissance approfondie de tous les sièges existants et des nouveaux projets, est une autre reconnaissance significative qu’Expliseat continue de se positionner avec 10 ans d’avance sur ses concurrents."

Lilium sélectionne Expliseat pour concevoir et construire les sièges du Lilium Jet.

Martin Schuebel, vice-président des Achats chez Lilium, a déclaré : "Le Lilium Jet utilise une technologie de pointe, il est donc normal que nous nous tissions des partenariats avec les entreprises qui portent l’innovation de leurs marchés. L'expertise d'Expliseat avec des matériaux légers et durables nous aidera à atteindre les objectifs de poids et de distance pour la commercialisation, tout en garantissant une expérience passager de qualité supérieure."

Amaury Barberot, PDG d'Expliseat, a déclaré : "Expliseat est à l'avant-garde des solutions de sièges durables pour les mobilités. La sélection par Lilium est un nouveau témoignage de notre avance technologique et de l'équilibre efficace offert par le TiSeat entre gain de poids et confort supplémentaire. Nous sommes fiers de développer l’un des premiers sièges eVTOL produit en série de l'histoire, et de contribuer au développement de Lilium."

Air Tahiti sélectionne le nouveau siège d’Expliseat

Dans le cadre d’un programme de montée en gamme de sa flotte d’avions régionaux ATR, Air Tahiti a de nouveau sélectionné Expliseat. Le gain de poids réalisé avec le TiSeat est réinvesti en coussin et fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'expérience passager pour offrir un excellent confort sur des vols pouvant dépasser les 3 heures.

Air Tahiti est actuellement équipée des sièges Expliseat de première génération TiSeat E1 depuis 2016.

Manate Vivish, CEO de Air Tahiti a déclaré : "Depuis plus de 60 ans, Air Tahiti est le principal transporteur aérien régional et dessert un réseau aussi vaste que l’Europe. Nous sommes fortement impliqués dans le développement touristique de la Polynésie et nous sommes fidèles à nos standards de qualité et de confort pour offrir à nos passagers une expérience de voyage agréable et sécurisée. C’est dans ce cadre que nous avons sélectionné le nouveau siège d’Expliseat pour nos 9 avions ATR."

Amaury Barberot, PDG d’Expliseat a déclaré : "Dans le cadre de sa montée en gamme, Air Tahiti nous a demandé de réinvestir une partie de l’économie de masse réalisée sur la structure dans du confort supplémentaire et un style plus travaillé. Le TiSeat E2 a été développé dans cet objectif, en collaboration avec des experts en ergonomie et une designer de renom. Dès l’année prochaine, les passagers d’Air Tahiti pourront incliner leur siège, installer leur tablette ou leur téléphone et profiter d’un confort optimal, même pour les vols allant jusqu’aux Marquises ou Gambier."





Sur le même sujet