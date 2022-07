Farnborough 2022 : Airbus, Air Canada, Air France-KLM, easyJet, International Airlines Group, LATAM Airlines Group, Lufthansa Group et Virgin Atlantic signent des lettres d'intention afin d'étudier des solutions d'élimination du carbone dans l'aviation

Article publié le 23 juillet 2022 par David Dagouret

Le captage et le stockage directs du carbone dans l'air (DACCS) est une technologie à fort potentiel qui consiste à filtrer et à éliminer les émissions de CO2 directement dans l'air à l'aide de ventilateurs à haute puissance.

Airbus et plusieurs grandes compagnies aériennes - Air Canada, Air France-KLM, easyJet, International Airlines Group, LATAM Airlines Group, Lufthansa Group et Virgin Atlantic - ont signé des lettres d'intention (LoI) afin d'étudier les possibilités d'un approvisionnement en crédits d'élimination du carbone issus de la technologie de capture directe de ce même carbone dans l'air.

Le captage et le stockage directs du carbone dans l'air (DACCS) est une technologie à fort potentiel qui consiste à filtrer et à éliminer les émissions de CO2 directement dans l'air à l'aide de ventilateurs à haute puissance. Une fois retiré de l'air, le CO2 est stocké de manière sûre et permanente dans des réservoirs géologiques. L'industrie aéronautique, ne pouvant pas absorber à la source ses émissions de CO2 libérées dans l'atmosphère, une solution de captage et de stockage direct du carbone dans l'air permettrait au secteur d'extraire directement de l'air atmosphérique la quantité équivalente d'émissions provenant de ses activités.

L'élimination du carbone par la technologie de captage direct dans l'air complète d'autres solutions qui permettent de réduire les émissions de CO2, comme le carburant aviation durable (SAF), en s'attaquant aux émissions restantes qui ne peuvent être éliminées directement.

Dans le cadre de ces accords, les compagnies aériennes se sont engagées à entamer des négociations sur l'éventuel préachat de crédits d'élimination du carbone vérifiés et durables à partir de 2025 et jusqu'en 2028. Les crédits d'élimination du carbone seront émis par le partenaire d'Airbus, 1PointFive, une filiale de l'entreprise Low Carbon Ventures d'Occidental et le partenaire de déploiement mondial de la société de capture directe de l'air Carbon Engineering. Le partenariat d'Airbus avec 1PointFive comprend le préachat de 400 000 tonnes de crédits d'élimination du carbone qui seront livrés sur quatre ans.

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'élimination du carbone est nécessaire pour aider le monde à aller au-delà de l'atténuation des effets du changement climatique et pour soutenir la réalisation des objectifs de zéro émission nette. En outre, d'après le rapport Waypoint 2050 de l'Air Transport Action Group (ATAG), des compensations (principalement sous la forme de suppressions de carbone) seront nécessaires - entre 6 et 8 % - pour combler tout déficit d'émissions par rapport à l'objectif.

Julie Kitcher, Executive Vice President Communications and Corporate Affairs, Airbus a déclaré : "Nous constatons déjà un vif intérêt de la part des compagnies aériennes pour explorer des méthodes d’élimination du carbone de façon abordable et évolutive. Ces premières lettres d'intention marquent une étape concrète vers l'utilisation de cette technologie à la fois pour notre propre plan de décarbonisation mais aussi pour le secteur en général afin d'atteindre des émissions de carbone nulles d'ici 2050."

Michael Avery, président de 1PointFive a déclaré : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec Airbus. Les crédits d'élimination du carbone issus de la capture directe dans l'air offrent une voie pratique, à court terme et à moindre coût, qui permet au secteur de l'aviation de progresser dans la réalisation de ses objectifs de décarbonisation."

Teresa Ehman, directrice principale, Affaires environnementales à Air Canada a déclaré : "Air Canada est fière de soutenir l'adoption précoce de la capture et du stockage directs de l'air, alors que nous et l'industrie de l'aviation avançons sur la voie de la décarbonisation. Bien que nous n'en soyons qu'aux premiers jours d'un long voyage et que beaucoup reste à faire, cette technologie est l'un des nombreux leviers importants qui seront nécessaires, avec beaucoup d'autres, notamment le carburant d'aviation durable et les avions de plus en plus efficaces et de nouvelle technologie, pour décarboniser l'industrie de l'aviation."

Fatima da Gloria de Sousa, Directrice du développement durable d'Air France-KLM a déclaré : "Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie du Groupe Air France-KLM. Alors que nous activons tous les leviers déjà à notre disposition pour réduire notre empreinte carbone - le renouvellement de la flotte, l'incorporation de carburant d’aviation durable et l'éco-pilotage - nous sommes également des partenaires actifs dans la recherche et l'innovation, faisant progresser les connaissances sur les technologies émergentes afin d'améliorer leur prix et leur efficacité. Au-delà de la capture et du stockage de CO2, la technologie ouvre de très intéressantes perspectives concernant la production de carburants d’aviation durables de synthèse. La lettre d'intention que nous signons aujourd'hui avec Airbus incarne l'approche collaborative initiée par l'industrie aéronautique pour trouver des solutions efficaces répondant au défi de notre transition environnementale. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire face à l'urgence climatique."

Jane Ashton, directrice du développement durable d'easyJet, a déclaré : "La capture directe de l'air est une technologie naissante au potentiel énorme, nous sommes donc très heureux de participer à cette importante initiative. Nous pensons que les solutions d'élimination du carbone seront un élément essentiel de notre parcours vers le zéro net, en complétant d'autres composants et en nous aidant à neutraliser toute émission résiduelle à l'avenir. En fin de compte, notre ambition est de parvenir à un vol à zéro émission de carbone, et nous travaillons avec des partenaires de l'ensemble de l'industrie, y compris Airbus, sur plusieurs projets dédiés pour accélérer le développement de la future technologie d'avion à zéro émission de carbone."

Jonathon Counsell, responsable du développement durable chez IAG, a déclaré : "La transition de notre industrie nécessitera diverses solutions, notamment de nouveaux avions, des carburants d'aviation durables et des technologies émergentes. L'élimination du carbone jouera un rôle important pour permettre à notre secteur d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050."

Juan José Tohá, directeur des affaires générales et du développement durable, LATAM Airlines Group a déclaré : "Le DACCS représente un moyen innovant non seulement de supprimer le carbone net de l'atmosphère, mais il a également le potentiel de jouer un rôle dans le développement de carburants d'aviation durables synthétiques. Il n'y a pas de solution miracle pour décarboniser le secteur et nous nous appuierons sur une combinaison de mesures pour atteindre nos ambitions nettes zéro, notamment une plus grande efficacité, des carburants d'aviation durables et de nouvelles technologies, soutenus par la conservation des écosystèmes stratégiques et des compensations de qualité."

Caroline Drischel, responsable de la responsabilité d'entreprise du groupe Lufthansa, a déclaré : "Atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 est essentiel pour le groupe Lufthansa. Cela implique des investissements d'un milliard d'euros dans la modernisation continue de la flotte et notre engagement ferme en faveur des carburants d'aviation durables. En outre, nous explorons de nouvelles technologies, comme les processus avancés et sûrs de capture et de stockage du carbone."

Holly Boyd-Boland, VP Corporate Development de Virgin Atlantic, a déclaré : "La réduction de l'empreinte carbone de Virgin Atlantic est notre priorité numéro un en matière d'action climatique. En plus de notre programme de transformation de la flotte, de nos opérations économes en carburant et de notre soutien à la mise à l'échelle commerciale de carburants d'aviation durables, l'élimination du CO2 directement de l'atmosphère grâce à des technologies innovantes de capture et de stockage du carbone devient un outil puissant pour atteindre notre objectif de zéro émission de carbone d'ici 2050. Nous sommes impatients de nous associer à Airbus et à 1PointFive pour accélérer le développement de solutions de capture directe du carbone dans l'air et de stockage permanent aux côtés de nos pairs de l'industrie."

Sur le même sujet