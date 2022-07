Farnborough 2022: ORC a signé une commande pour un ATR 42-600

Article publié le 26 juillet 2022 par David Dagouret

La compagnie japonaise a également signé un protocole d’accord pour un contrat de maintenance globale.

ATR et la compagnie aérienne régionale japonaise, ORC (Oriental Air Bridge), ont signé lors du salon aéronautique de Farnborough, une commande pour un ATR 42-600 afin de renforcer le soutien aux opérations de la compagnie à l’échelle nationale en fournissant une connectivité dans les régions de Nagasaki et Fukuoka dans le sud du Japon. ATR apportera également un support optimisé à ORC dans le cadre d’un contrat de maintenance globale (Global Maintenance Agreement - GMA).

Kazuhito Tanaka, Directeur général d’ORC, a déclaré : "Nous allons commencer à renouveler notre flotte avec les avions les plus efficaces, les plus abordables et les plus responsables du marché. Avec notre ATR 42-600, nous investissons dans un avenir responsable, conformément à notre engagement ferme d'opérer de manière écoresponsable et durable. Nos avions ATR nous permettront de revitaliser les îles éloignées de la préfecture de Nagasaki en assurant des liaisons vitales avec une grande efficacité et des services fiables grâce à notre accord de maintenance global ATR. Les restrictions sur les voyages à l'étranger seront progressivement assouplies. Nous espérons que de nombreuses personnes visiteront le Japon et profiteront du voyage en ATR sur l'île de Nagasaki où se trouvent de magnifiques patrimoines mondiaux."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "Les liaisons aériennes constituent une part essentielle des voyages et des transports domestiques de l'archipel. A ce titre, l’acquisition d’un tout nouvel avion avec un niveau d’assistance optimal de la part du constructeur est un choix optimal. Nos avions ont démontré qu'ils étaient la solution idéale pour répondre aux besoins du Japon, aujourd'hui et pour l'avenir. Nous sommes heureux de compter ORC parmi nos nouveaux clients et de pouvoir les soutenir dans un but commun : fournir des connexions essentielles, fiables et durables aux communautés et aux entreprises depuis des endroits isolés."





Sur le même sujet