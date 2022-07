Vueling lance une nouvelle ligne reliant Paris-Orly au Caire en Égypte

Article publié le 29 juillet 2022 par David Dagouret

Dès le 02 novembre 2022, la compagnie du groupe IAG proposera deux vols par semaines vers la capitale égyptienne.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé la première nouveauté de son programme de vols hivernal, au départ de Paris-Orly. Ainsi, à partir du 2 novembre prochain, les voyageurs pourront profiter d’une liaison directe - encore jamais opérée par la compagnie par le passé - vers Le Caire, la capitale de l'Egypte, à raison de 2 vols par semaine (mercredi et samedi).

Vueling a d’ores et déjà mis en vente une partie de son programme d'hiver, au départ des 8 aéroports français où elle opère : Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse.

