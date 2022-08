Malaysia Airlines commande des Airbus A330neo

Article publié le 20 août 2022 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 20 appareils.

Malaysia Aviation Group (MAG), société mère de Malaysia Airlines, a sélectionné l'A330neo pour le programme de renouvellement de la flotte de gros porteurs. Les accords initiaux portent sur l'acquisition de 20 appareils A330-900, dont 10 à acheter à Airbus et 10 à louer à Avolon, basé à Dublin.

L'annonce a été faite lors d'un événement à Kuala Lumpur, en présence du PDG de MAG, Izham Ismail, et du directeur commercial et directeur international d'Airbus, Christian Scherer, qui ont signé un protocole d'accord pour l'avion qui sera commandé à Airbus. Les accords avec les motoristes Rolls-Royce et Avolon ont également été signés lors de la cérémonie.

Propulsé par les derniers moteurs Rolls-Royce Trent 7000, l'A330neo rejoindra la flotte de six A350-900 long courrier du transporteur et remplacera progressivement ses 21 appareils A330ceo. Le transporteur exploitera l'A330neo sur son réseau couvrant l'Asie, le Pacifique et le Moyen-Orient. Malaysia Airlines configurera sa flotte d'A330neo avec un aménagement pouvant accueillir 300 passagers en deux classes.

Sur le même sujet