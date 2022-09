China Airlines et AFI KLM E&M prolongent leur contrat

Article publié le 27 septembre 2022 par David Dagouret

Cet accord porte sur le support des moteurs GE90 des Boeing 777 cargo de la compagnie chinoise.

AFI KLM E&M et China Airlines ont signé une extension de leur contrat de support moteur, qui couvrira désormais les moteurs GE90 équipant quatre Boeing 777 Cargo supplémentaires exploités par la compagnie aérienne. Le contrat initial remonte à juin 2021, établissant un partenariat exclusif à long terme entre les deux parties sur une base " Power By the Hour " (PBH), comprenant des services MRO sur les moteurs et les LRU, des solutions d'ingénierie, le support et le transport des moteurs de rechange, ainsi que des services sous l'aile et sur site. China Airlines bénéficie également de la solution de maintenance prédictive exclusive d'AFI KLM E&M, Prognos for Engine.

Jia-Min Sun, vice-président senior de China Airlines, a déclaré : "Cette extension s'appuie sur la relation de travail basée sur la confiance établie entre nos deux compagnies aériennes en 2021. Dans le cadre de notre accord PBH, nous avons été satisfaits de la performance d'AFI KLM E&M, confirmant son rôle de partenaire à la fois fiable et très réactif à nos besoins, dans une période où China Airlines développe ses capacités et ses opérations sur le marché du fret aérien."

Tommaso Auriemma, vice-président des ventes pour la région Asie-Pacifique chez AFI KLM E&M, a déclaré : "Nous sommes très honorés de cette nouvelle preuve de confiance en nos capacités de la part de China Airlines. Cette extension démontre une fois de plus l'expérience éprouvée de nos services sur le produit GE90, et plus largement l'efficacité de nos solutions de maintenance adaptées aux flottes cargo - un secteur particulièrement dynamique et stratégique pour nos clients compte tenu du contexte international actuel."

Sur le même sujet