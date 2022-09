easyJet arrive à l'aéroport de Beauvais

Article publié le 13 septembre 2022 par David Dagouret

La compagnie orange effectuera son premier vol depuis l'aéroport de Paris-Beauvais le 1er novembre prochain vers Lisbonne au Portugal.

L'aéroport de Paris-Beauvais a annoncé l'arrivée d'une nouvelle compagnie sur son tarmac, à savoir easyJet. La compagnie orange arrivera à l'aéroport de Beauvais à partir du 1er novembre 2022. Ainsi,La compagnie proposera une ligne vers Lisbonne, capitale du Portugal, du 1er novembre 2022 au 25 mars 2023, à raison de 3 vols par semaine les mardi, jeudi et samedi. Les vols sont en vente depuis le 8 septembre 2022.



Michel PEIFFER, Président du Directoire de la SAGEB, a déclaré : "cette nouvelle relation commerciale est une excellente nouvelle pour le développement des 1 200 emplois de l’aéroport. easyJet est une compagnie aérienne très importante et très appréciée en Europe et en France. Cette arrivée prouve l’attractivité de notre aéroport et de notre territoire dans une phase de forte reprise du trafic aérien. Nos passagers souhaitent un transport aérien facile d’accès, efficace et à un coût raisonnable, ce que proposent easyJet et l’Aéroport Paris-Beauvais."



Bertrand GODINOT, Directeur easyJet pour la France, a déclaré : "Avec Paris-Beauvais, easyJet dessert à présent 23 aéroports en France. Nous sommes heureux d’ouvrir cette ligne qui permettra de relier la plateforme à cette destination incontournable qu’est Lisbonne en opérant nos vols sur une flotte Airbus moderne, avec un service de qualité à bord et à des tarifs abordables. Ce développement a été rendu possible par l’obtention de créneaux plus tôt cet été à Lisbonne, l’une des 28 bases d’easyJet en Europe. Avec l’attribution de ces créneaux, easyJet devient cet hiver le premier transporteur entre la France et le Portugal en termes de capacité."





