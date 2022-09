Qatar Airways remet en services ses A380 vers Perth avec des vols quotidiens à partir du 6 décembre 2022

Article publié le 23 septembre 2022 par David Dagouret

La compagnie opère des vols vers Perth (Australie) via l'Aéroport International Hamad (HIA).

À partir du 6 décembre prochain, Qatar Airways augmentera la capacité de transport de passagers en remettant en service ses A380 sur ses vols au départ et à destination de Perth (Australie), précédemment opérés en Boeing B777-300ER. Les passagers auront désormais la possibilité de voyager à bord des appareils A380, dotés de trois classes de sièges sur deux ponts et d'un salon premium dédié à bord. Les A380 pourront accueillir 163 passagers supplémentaires par jour, portant à 517 le nombre de sièges répartis dans les trois cabines : 8 sièges en Première Classe, 48 sièges en Classe Affaires et 461 sièges en Classe Économique.

Cette augmentation de capacité s'inscrit dans le cadre du récent partenariat stratégique entre Qatar Airways et Virgin Australia. Lancée en septembre dernier, la coopération permet des voyages fluides vers plus de 150 destinations à travers les vastes réseaux de Qatar Airways et Virgin Australia, offrant ainsi un meilleur accès et des avantages incomparables pour les membres des programmes de fidélité.

Programme de vols vers Perth au départ de Doha pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, du 6 au 20 décembre 2022 :

Doha vers Perth – Vol QR900 – départ à 03h15 – arrivée à 19h15 – durée de vol : 11h00

Perth vers Doha – Vol QR901 – départ à 21h50 – arrivée à 04h20 (J+1) – durée de vol : 11h30

Programme de vols hiver vers Perth au départ de Doha à partir du 21 décembre 2022 :

Doha vers Perth – Vol QR900 – départ à 02h35 – arrivée à 18h35 – durée de vol : 11h00

Perth vers Doha – Vol QR901 – départ à 22h55 – arrivée à 05h25 (J+1) – durée de vol : 11h30

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous voulons démontrer notre engagement envers l'Australie en poursuivant le travail que nous avons fait pendant la pandémie pour que les Australiens restent connectés. Il est impératif que les voyageurs australiens se sentent bienvenus dans notre ville, qu'ils soient en transit ou en visite à Doha. Pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, tous les vols au départ et à destination de Perth seront programmés en tenant compte des horaires des matchs afin que tous les fans puissent profiter du plus grand événement sportif de l'année."





