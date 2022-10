Ryanair et OMV signent un contrat pour 160 000 tonnes de carburant durable

Article publié le 30 septembre 2022 par David Dagouret

OMV pourra fournir du carburant durable aux aéroports de Ryanair en Autriche, Allemagne et Roumanie.

Ryanair et OMV, société internationale intégrée de pétrole, de gaz et de produits chimiques dont le siège est à Vienne, ont signé le 14 septembre dernier, un protocole d'accord (MoU) pour fournir du carburant aviation durable (SAF) aux aéroports de Ryanair en Autriche, en Allemagne et en Roumanie. Alors que la production limitée de SAF reste un problème mondial pour l'aviation, ce protocole d'accord donne à Ryanair un accès unique pour acheter jusqu'à 160 000 tonnes (53 millions de gallons) de SAF auprès d'OMV au cours des 8 prochaines années, ce qui permettra d'économiser plus de 400 000 tonnes d'émissions de CO2 (l'équivalent d'environ 25 000 vols Ryanair de Dublin à Vienne).

Cet accord historique démontre l'engagement continu de Ryanair envers l'objectif de 12,5% de SAF d'ici 2030 et l'ambition de la compagnie aérienne d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Ryanair a déjà fait des progrès vers ses objectifs environnementaux grâce à son investissement de 22 milliards de dollars dans sa nouvelle flotte de Boeing 737 "Gamechanger", qui produit 16 % d'émissions en moins et 40 % de bruit en moins, au centre de recherche sur l'aviation durable du Trinity College de Dublin, et maintenant à son partenariat avec OMV, qui poursuit également ses objectifs stratégiques en matière de développement durable en ajoutant la SAF à sa gamme de produits, parmi plusieurs autres mesures.

Thomas Fowler, directeur du développement durable de Ryanair, a déclaré : "La SAF joue un rôle clé dans notre stratégie de décarbonisation Pathway to Net Zero, dans laquelle nous nous sommes engagés à accroître notre utilisation de la SAF au cours des prochaines années - un engagement que cet accord avec OMV contribuera à faire progresser. OMV est un partenaire clé pour Ryanair en Autriche, en Allemagne et en Roumanie et nous sommes impatients de développer ce partenariat en tant que groupe de la plus grande compagnie aérienne d'Europe."

Nina Marczell, vice-présidente d'OMV pour l'aviation, les distributeurs de carburants et le secteur public a déclaré : "Nous nous sommes engagés à réduire notre propre empreinte carbone ainsi qu'à aider nos clients à réduire la leur. Ce protocole d'accord est une excellente occasion d'accélérer les efforts des deux entreprises en matière de durabilité. Le carburant d'aviation durable réduit considérablement les émissions de CO2, et nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire solide comme Ryanair et de fournir des solutions pour le développement durable de l'industrie aéronautique."





