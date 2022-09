Transavia ouvre 3 nouvelles lignes internationales au départ de Lyon

Article publié le 11 septembre 2022 par David Dagouret

Ces nouvelles liaisons sont Dakar, Hurghada et Istanbul.

La compagnie low-cost d'Air France lancera 3 nouvelles destinations depuis Lyon pour son programme d'hiver, à savoir Dakar, Hurghada et Istanbul.

Les vols à destination du Sénégal, de l’Egypte et de la Turquie sont disponibles à la vente.

La liaison vers Dakar sera opérée à raison d'un vol par semaine, le samedi. Le premier vol aura lieu le 05 novembre prochain.

La liaison vers Hurghada sera opérée à raison d'un vol par semaine, le samedi. Le premier vol aura également lieu le 05 novembre 2022.

La liaison vers Istanbul sera opérée à raison de deux vols par semaine (le jeudi et le dimanche). Le premier vol aura lieu quant à lui le 30 octobre prochain.

Par ailleurs, les routes Lyon – Stockholm et Lyon – Casablanca sont reconduites cet hiver, à raison d’un vol par semaine (le samedi).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’ouvrir ces 3 nouvelles routes internationales. Ces ouvertures s’inscrivent dans le développement de notre base lyonnaise. Nos clients bénéficient ainsi de nouvelles possibilités de voyage à prix attractifs et peuvent d’ores et déjà planifier leurs prochaines vacances ou citybreak."





Sur le même sujet