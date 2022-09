Transavia poursuit sa croissance avec un renforcement de sa flotte à l’été 2023

Article publié le 20 septembre 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost annonce également l’ouverture de 2 nouvelles routes vers la Turquie.

Transavia France poursuit son développement dans le cadre du plan stratégique d’Air France KLM. Après être passée en avril 2022 de 50 à 61 Boeing 737-800, la compagnie comptera 71 avions l’été prochain.

2023 marquera également l’arrivée du premier A320neo dans sa flotte.

Après un été 2022 marqué par un renforcement de son offre vers le bassin méditerranéen, Transavia poursuit son développement sur de nouveaux marchés à l’image de la Turquie.

La compagnie annonce l’ouverture pour l’été prochain de deux nouvelles destinations au départ de Paris-Orly :

Antalya, 1 vol par semaine (le samedi) – premier vol le 22/04/2023

Izmir, 1 vol par semaine (le samedi) – premier vol le 22/04/2023

Ces deux nouvelles lignes viennent compléter un programme de vols en développement entre la France et la Turquie puisque ses dessertes d’Ankara et de Bodrum (au départ de Paris-Orly) seront prolongées et ses lignes vers Istanbul seront renforcées (au départ de Paris-Orly, Lyon et Nantes).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Transavia France est toujours dans une trajectoire de croissance. Nous sommes très heureux de notre développement vers de nouveaux marchés et de proposer toujours plus de possibilités de voyages à prix abordables avec toujours la même qualité de service. En 2023, nous misons sur la Turquie, un marché qui convient selon les destinations aux clientèles loisirs, business et affinitaire."

