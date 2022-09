Vietnam Airlines augmente ses liaisons vers la France pour la saison hiver 2022-2023

Article publié le 17 septembre 2022 par David Dagouret

La compagnie vietnamienne va étoffer son programme de vols à partir du 28 octobre prochain pour opérer 6 vols par semaine entre la France et le Vietnam cet hiver.

Vietnam Airlines prévoit d’augmenter ses fréquences entre Paris et le Vietnam cet hiver. Vietnam Airlines augmente ses fréquences sur la desserte de Hanoi depuis Paris-CDG passant de 2 vols par semaine actuellement opérés les jeudis et samedis à 4 vols par semaine sur la saison hiver IATA.

À partir du 28 octobre 2022, la compagnie vietnamienne desservira la ligne Paris-Hanoi en A350-900 les lundis, mardis, jeudis et samedis. Ce vol long-courrier dure environ 11h00 à l’aller et 12h40 au retour.

Horaires des vols (en heures locales) :

VN18 départ de Paris-CDG à 13h10 – arrivée à Hanoi-HAN à 06h10 (J+1)

VN19 départ de Hanoi-HAN à 23h50 – arrivée à Paris-CDG à 06h30 (J+1)

Vietnam Airlines maintiendra aussi sa desserte bi-hebdomadaire entre Paris-CDG et Ho Chi Minh Ville-SGN en adaptant ses jours d’opération : les 2 vols par semaine actuellement prévus en septembre et octobre sont prévus les mardis et vendredis. À partir du 28 octobre 2022, les fréquences seront les vendredis et dimanches, en A350-900. Le vol aller dure environ 12h00 et le vol retour 13h40.

Horaires des vols (en heures locales) :

VN1O départ de Paris-CDG à 13h35 – arrivée à Ho Chi Minh Ville-SGN à 07h35 (J+1)

VN11 départ de Ho Chi Minh Ville-SGN à 23h15 – arrivée à Paris-CDG à 06h55 (J+1)

Sur le même sujet