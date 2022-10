Cebu Pacific Air choisit Safran pour les opérations MRO des trains d’atterrissage d’une partie de sa flotte d’A320

Article publié le 11 octobre 2022 par David Dagouret

Safran s'occupera de la maintenance, réparation et révision des trains d’atterrissage de 14 avions de sa flotte A320.

La compagnie aérienne philippine Cebu Pacific Air (CEB) a sélectionné Safran Landing Systems pour assurer les opérations de Maintenance, Réparation et Révision (MRO) des trains d’atterrissage de 14 avions de sa flotte A320.

L’atelier de réparation que détient Safran Landing Systems à Singapour, en joint-venture avec SIAEC (Singapore Airlines Engineering Company), effectuera l'ensemble des révisions et réparations de la compagnie aérienne pour les trois prochaines années. Cet atelier de pointe compte plus de 300 spécialistes MRO hautement qualifiés, assurant aux compagnies aériennes des services fiables, réactifs et au juste coût.

Shevantha Weerasekera, Vice-Président et Conseiller Principal ingénierie et gestion des flottes de Cebu Pacific Air a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre partenariat avec Safran Landing Systems qui partage nos valeurs vis-à-vis de la qualité des opérations de maintenance et de la rapidité des délais d’exécution, le tout à un prix compétitif."

Bruno Chiarelli, Vice-Président de la Division MRO de Safran Landing Systems a déclaré : "Nous sommes fiers que CEBU ait renouvelé sa confiance en Safran Landing Systems. Ce nouveau contrat souligne notre capacité à offrir les meilleurs services, basés sur une compréhension parfaite des besoins spécifiques de nos clients, et ce avec le plus haut niveau de compétitivité, de qualité et de performance."





